8-9 июля в Одессе отмечается празднование Тихвинской иконы Божией Матери

8-9 июля для Одесской Епархии УПЦ особые дни — празднование Тихвинской иконы Божией Матери и день основания Свято-Покровского скита с. Мариновка Одесского района.

В этом году традиционного Крестного хода не будет.

Но прославить Божью Матерь в Её чудотворном образе «Тихвинском» и помолиться в Покровском ските есть возможность.

Для этого Одесская епархия УПЦ организует автобусы для желающих паломников, которые отправятся от больших храмов разных районов города. Для этого необходимо заранее узнать в своём храме, откуда отправляется автобус из вашего района, и записаться.

При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность и выполнять все рекомендации, приписанные Военным положением в Украине.

8-го июля в 16:00 Всенощное бдение в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Свято-Покровском Ските с. Мариновка

9-го июля в 8:30 начало Божественной литургии, Крестный ход по территории скита и праздничная трапеза.

По всем вопросам обращаться к настоятелю Вашего храма или на горячую линию Одесской епархии УПЦ: VIBER, WhatsApp, Telegram +380936150820.

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