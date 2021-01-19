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Кому было холодно от одного взгляда на купающихся в январском Чёрном море

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С вечера 18 января отважные «моржи» Одессы погрузили свои бренные тела в морскую пучину, воздав должное старинной традиции — Рождественским купаниям.

Большое количество одесситов отложили соблюдение традиций на утро. Многие вышли на них посмотреть, ибо от одного взгляда на обнажённые торсы выбежавших из ледяных вод мужчин и женщин становилось не по себе.

Корреспондент Одесса News побывал в полдень на морском берегу.

Сначала было безлюдно, но постепенно народ прибывал.
Подтягивались и стражи порядка.
В их присутствии было безопаснее, но не теплее.
Фото: Одесса News/Александр Александров

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