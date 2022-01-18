18 января христиане восточного обряда отмечают Крещенский Сочельник

Накануне двунадесятого церковного праздника Крещения Господня, 18 января, христиане восточного обряда празднуют Навечерие Крещения, которое в народе ещё называют Крещенским Сочельником или Голодной кутьёй.

Как и перед Рождественским ужином, верующие весь день соблюдают строгий пост, а вечером, когда на небе появится первая звезда, семьями собираются за праздничным столом. Как и на Богатую кутью, на Голодную готовят только постные блюда, но в меньшем количестве (кутью и узвар, вареники с капустой, блины на масле, фасоль, всё мочёное, квашеное).

18 января в храмах проходит праздничное богослужение, а также осуществляется великое освящение воды, которую следует первой потреблять во время Святого ужина и с молитвой кропить ею всех членов семьи, двор, дом, колодец, домашних животных.

Эта вода имеет такую ​​же целебную силу, как и вода, освящаемая 19 января, которую называют Иорданской — лечит телесные и духовные болезни, не портится и сохраняется в течение года.

По информации Одесской епархии УПЦ, по благословению Митрополита Агафангела в день Богоявления Господня 19 января на берегу Чёрного моря будет совершаться чин Великого освящения воды, после чего состоятся традиционные крещенские купания.

Пляж «Золотой берег» — 19 января в 00:00

Пляж «Лузановка» — 18 января 23:45

Морвокзал — 19 января в 11:00

Пляж «Ланжерон» — 19 января в 13:30.

Для всех желающих искупаться будут устроены места для переодевания и предложены горячие напитки, будут дежурить спасатели ГСЧС и сотрудники Экстренной медицинской помощи.

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