Как в Одессе отмечают европейское Рождество

Один из главных христианских праздников — Рождество Христово — отмечают сегодня одесские римо-католики, часть православных и представители большинства протестантских деноминаций.

По сообщению «Думской», в храмах соответствующих конфессий и возле них установлены вертепы и проходят праздничные мессы.

«Первая праздничная месса в одесском римо-католическом кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии, что на Екатерининской, началась в 9 утра. Она прошла на русском языке. Следующие службы были на польском и украинском языках. После мессы прихожане причастились», — говорится в сообщении.

Много людей собралось также в кафедральном соборе Святого Павла Немецкой евангелическо-лютеранской церкви на Новосельского. Возле кирхи проходит рождественская ярмарка, где можно отведать жаренных на углях колбасок и глинтвейна.

В Летнем театре Городского сада прошло празднование с рождественскими песнопениями и колядками, к которому присоединились участники Первого фестиваля хорового и ансамблевого пения «Вогонь Різдва горить, палає, колядка поміж всіх лунає». Гости праздника узнали о традициях европейского Рождества, посмотрели праздничную программу, послушали рождественские мелодии, получили подарки.

Фото, видео: Андрей Колисниченко/Думская