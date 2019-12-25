Новый терминал аэропорта «Одесса» начал отправку самолётов в 5 стран мира

Новый терминал Одесского аэропорта 25 декабря начал отправку самолётов в пять стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Одесса».

В частности, сегодня из нового терминала отправились в полёт такие рейсы:

TK466 Одесса — Стамбул (Turkish Airlines);

8Q289 Одесса — Стамбул (Onur Air);

OS620 Одесса — Вена (Austrian Airlines);

B2850 Одесса — Минск (Belavia);

LO768, LO770 Одесса — Варшава (LOT);

PS787 Одесса — Тель-Авив (МАУ).

В аэропорту напомнили, что на первом этаже терминала находится регистрационная зона, а на третьем — контроль авиационной безопасности и зал вылета.

Как сообщала Одесса News, до 15 января 2020 года администрация международного аэропорта «Одесса» переведёт оформление и отправки всех международных рейсов через новый пассажирский терминал.