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Новый терминал аэропорта «Одесса» начал отправку самолётов в 5 стран мира

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Новый терминал Одесского аэропорта 25 декабря начал отправку самолётов в пять стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Одесса».

В частности, сегодня из нового терминала отправились в полёт такие рейсы:

TK466 Одесса — Стамбул (Turkish Airlines);
8Q289 Одесса — Стамбул (Onur Air);
OS620 Одесса — Вена (Austrian Airlines);
B2850 Одесса — Минск (Belavia);
LO768, LO770 Одесса — Варшава (LOT);
PS787 Одесса — Тель-Авив (МАУ).

В аэропорту напомнили, что на первом этаже терминала находится регистрационная зона, а на третьем — контроль авиационной безопасности и зал вылета.

Как сообщала Одесса News, до 15 января 2020 года администрация международного аэропорта «Одесса» переведёт оформление и отправки всех международных рейсов через новый пассажирский терминал.

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