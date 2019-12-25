В Тузловском национальном парке берегут гусей и на Рождество

Католики, по традиции, в рождественскую ночь вкушали гуся.

Как пишет на своей странице в Facebook эколог Иван Русев, в национальном природном парке «Тузловские лиманы» создают все условия для охраны этой водоплавающей птицы.

Известный одесский эколог рассказал счастливую историю про одного живого и здорового дикого белолобого гуся, который прилетает на зимовку в национальный парк из далёкой тундры.

Сейчас в «Тузловских лиманах» зимуют краснозобые казарки и белолобые гуси, один из которых отстал от стаи, развернулся на 180 градусов и полетел в сторону, где с фотоаппаратом находился Иван Русев. Вся стая уже далеко отлетела и скрылась за горизонт.

«Сделав надо мной несколько кругов на высоте 80-100 метров, гусь решил сесть на поле в метрах 100 от меня. Уже солнце полностью село за горизонт, но неповторимая алая заря подсвечивала горизонт. И я решил в спешке сделать несколько кадров, чтобы совсем не стемнело, да и чтобы невероятный гусь не улетел. Он же – дикий и, естественно, с детства я знал, что эти птицы крайне осторожны и всегда держат длинную дистанцию от опасности, к которой я себя относил», — пишет природолюб.

Однако, пощипывая травку, белолобый гусь подошёл так близко к Ивану Русеву, что тот смог его схватить. Может, птица ранена и ей требуется помощь, подумал Русев и отнёс его в помещение кордона «Тузловская Амазония», чтобы тщательно его обследовать на предмет ранения или каких-то особенностей, которые делали поведение гуся нетипичным.

Утром гуся обследовали, но не обнаружили каких-либо ранений или повреждений его тела. Он, естественно, по рассказам эколога, активно пытался вырваться.

«Пролетающие дикие гуси и специфические лиманные запахи Амазонии ещё больше придавали ему уверенности, и мы его выпускаем. Но гусь не улетел сразу, а так спокойно оглянулся вокруг, спокойно отошёл от нас на пару метров, посмотрел на нас внимательно и улетел…к скоплениям диких гусей, на водоём в нацпарк, где они обычно в это время возвращаются с кормовых полей».

Такое нетипичное поведение дикого, причём упитанного и крепкого гуся Иван Русев обещал объяснить позже, о чём мы обязательно напишем.

Gepostet von Ivan Rusev am Dienstag, 24. Dezember 2019

Одесса News ранее писала о миграции казарок краснозобых и белолобых гусей в Причерноморье.

Фото и видео: Facebook/Иван Русев