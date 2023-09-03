«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 49-й)

Вже 557-й світанок у Національному природному парку «Тузлівські лимани» в Одеській області наближає нашу перемогу над ворогом.

Природа цієї зони потерпає не тільки від ворога зовнішнього, але й внутрішнього — браконьєрів, боротись з якими невпинно продовжує команда працівників цієї заповідної зони. Ворогам на заваді стоїть багато друзів НПП, які, не шкодуючи сил, здоров’я, коштів, допомагають не тільки зберігати заповідні землі Одещини, а й примножувати їх.

«Ми з друзями працюємо над створенням нових національних парків країни разом з Іваном Плачковим. Він зробив багато для Одеській області, коли був головою ОДА, але каже, що недоробив достатньо для збереження природної спадщини, зокрема, не створив національного природного парку на своій малій Батьківщині на Півдні Україні. А це неймовірно красиві і багаті на біорізноманіття ландшафти придунайських озер — Ялпуг, Кугурлуй та Картал», — пише на своїй сторінці у Facebook одеський еколог, доктор біологічних наук, працівник НПП «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Нещодавно Плачков побував в НПП, де з його керівниками обговорили шляхи прискорення процедури створення такого об’єкту природно-заповідного фонду.

Іван Русєв, Іван Плачков та керівничка НПП Ірина Вихристюк

«Ми разом поїхали на Кордон «Тузлівська Амазонія» в наш нацпарк, щоб показати, як позитивно впливає справжній режим охорони в нацпарках на збереження біорізноманіття. Тут, на цій ділянці нацпарку, під час візиту, було майже все цікаве, що буває в цей час у Причорномор’ї. Особливо вражали гостей тисячні зграї куликів, тисячні зграї качок, зграї пеліканів. І, звісно зграї рожевих фламінго, і безкрайній простір морських ландшафтів», — пише Іван Русєв.

Одеський еколог зазначив, що зустріч з Іваном Плачковим була плідною: домовились спільно рухатися по шляху надання природоохоронного статусу Придунайським озерам. У Івана Плачкова навіть вже є два варіанти назви національного природного парку — «Придунайська Бессарабія» або «Осяйна долина» (ймовірна назва озера Ялпуг з тюркської).

«Створення такого нацпарку — це гарантія збереження унікальної природи Українського Придунав’я і це корисно не тільки для збереження природи, а це корисно і для місцевих громад і їхньої економіки. Адже прикладів вигоди від таких кроків і варіантів збереження в Европі та вже і навіть в Україні, ми маємо дуже багато», — повідомив Іван Русєв.

Є приємні повідомлення й від чиновників Одеської облдержадміністрації, де разом із науковцями розробляють проекти щодо створення нових ландшафтних заказників на території нашого регіону, — про це на брифінгу у Медіацентрі Україна–Одеса розповіла директор департаменту екології та природних ресурсів ОДА Ірина Шатохіна.

Так, планується поява ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Озеро Кугурлуй» на площі 13 493 га. Це буде водно-болотне угіддя міжнародного значення.

До речі, у Бородінській громаді Болградського району Одеської області минулого місяця офіційно створили національний природний парк «Буджацькі степи». Територія всієї громади становить 9 тисяч 729,71 56 га, з яких шість тисяч га надано парку у постійне користування. Проект створення парку є частиною програми екологічного відновлення другого за площею степового масиву Європи – Тарутинського степу.

У планах екологів – у майбутньому повернути сюди тварин, які зникли через діяльність людини: куланів, ланей, бабаків та хом’яків.

Як повідомляла Одесса News, підтримувати щоденну послідовну боротьбу проти тих, хто незаконно полює на диких птахів, ловить рибу, вирубує дерева, прагне «хапнути» собі ласий клаптик землі НПП, допомагають молоді, але по-справжньому професійні адвокати Максим Попов та Артем Карташов, а також працівники спеціалізованої природоохоронної прокуратури.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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