В бою за Украину погиб житель Измаила Андрей Ширенков, светлая ему память

7 июля на фронте погиб защитник Украины, 30-летний житель города Измаил Одесской области Андрей Ширенков.

Об этом сообщало издание Измаил City.

Герой погиб в районе населённого пункта Счастливое Запорожской области. Он был стрелком-снайпером аэромобильного батальона.

Андрей Ширенков – старший сын многодетной семьи Андрея Ширенкова, владельца туристической локации «Улитки Бессарабии». Весть о полномасштабном вторжении России в Украину он, моряк, получил в рейсе. Вернувшись домой, штурмовал военкомат, чтобы отправиться на фронт. В феврале этого года он был мобилизован.

После гибели сына семья Ширенковых решила создать реабилитационный центр для пострадавших от войны на туристической локации «Улитки Бессарабии».

Прощание с Андреем прошло 15 июля на Аллее Славы на новом кладбище Измаила.

Как сообщала Одесса News, 8 июля 2023 года на фронте погиб житель села Высочанское Бородинской громады Одесской области Александр Покала.

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Фото: Измаильская РГА

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