В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Кушнир, светлая ему память

22 января 2024 года в Доброславской громаде Одесской области простились со своим земляком, бойцом ВСУ, погибшем на фронте, Сергеем Кушниром.

Об этом сообщал в Facebook Доброславский поселковый совет.

Этот день в громаде объявили Днём траура.

Сергей Кушнир погиб в апреле 2022 года и до января 2024-го считался пропавшим без вести.

Ему было бы сейчас 29 лет. У Сергея осталась жена и 2-летняя дочь.

Одесса News информировала о гибели на фронте 23-летнего защитника из Ширяево Одесской области Андрея Столяренко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Доброславский поссовет/Facebook

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