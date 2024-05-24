В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Кушнир, светлая ему память

22 января 2024 года в Доброславской громаде Одесской области простились со своим земляком, бойцом ВСУ, погибшем на фронте, Сергеем Кушниром.
Об этом сообщал в Facebook Доброславский поселковый совет.
Этот день в громаде объявили Днём траура.
Сергей Кушнир погиб в апреле 2022 года и до января 2024-го считался пропавшим без вести.
Ему было бы сейчас 29 лет. У Сергея осталась жена и 2-летняя дочь.
Одесса News информировала о гибели на фронте 23-летнего защитника из Ширяево Одесской области Андрея Столяренко.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Доброславский поссовет/Facebook
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