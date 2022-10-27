Два блиндажа с вражескими солдатами подорвали украинские военные на юге

За прошедшие сутки на Южном направлении ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ отработано 190 огневых задач, уничтожены два блиндажа с личным составом, более полусотни захватчиков.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Как отмечается, ударным вертолётом Ка-52 враг атаковал украинские позиции, но точным выстрелом воинов-зенитчиков «Аллигатор» был сбит.

Штурмовая и армейская авиация ВСУ отработали шесть ударов по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трём районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславском и Николаевском районах Херсонской области.

Подтверждённые потери врага составляют: 53 погибших, два миномёта, самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация», две бронемашины и два блиндажа с личным составом. Окончательные результаты доразведываются, — информирует ОК «Юг».

«Противник продолжает активную оборону, выискивает способы обновить логистику и обустроить оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. Продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения. Враг наносит огневое поражение по нашим позициям с применением реактивных систем залпового огня, тяжёлой артиллерии, миномётов, танков и авиации», – говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 26.10.2022

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии столкновения. Кроме того, продолжает атаки дронами-камикадзе.

Как сообщала Одесса News, с 22.00 до 24.00 26 октября по Украине было выпущено более двух десятков «Shahed-136», в том числе 15 «шахедов» уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях.

На главном фото боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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