Вечером 26 октября в одесском небе уничтожено 15 вражеских «Shahed»

С 22.00 по 24.00 26 октября по Украине было выпущено более двух десятков «Shahed-136».

По информации Воздушного командования ВСУ, 15 «шахедов» уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях.

Отмечается, что высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнёрами.

«Спасибо союзникам!», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 26 октября обстановка на Южнобугском направлении в операционной зоне Сил обороны юга Украины остаётся стабильно напряжённой, но контролируемой Вооружёнными Силами Украины.

На главном фото командный пункт зенитного ракетного подразделения Воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВСУ.

Фото: Командование ВС ВСУ/Facebook

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