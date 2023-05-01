Ночь в Одессе прошла тревожно, но без обстрелов

Около 02:30 ночи 1 мая российские оккупанты атаковали Украину с самолётов стратегической авиации.

В Одесской области была объявлена воздушная тревога, однако обстрелов не было. Вся критическая инфраструктура региона полностью обеспечена, функционирует в условиях военного положения.

По информации Главнокомандующего ВСУ, атака была произведена с девяти самолётов Ту-95 из района Оленегорск Мурманской области и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

«В общей сложности, было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны Вооружённых Сил Украины уничтожено 15 крылатых ракет.

Руководитель общественного совета Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук сказал, что ракеты были направлены на объекты в Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Черкасской областях.

Как сообщала Одесса News, 28 апреля вследствие ракетного вражеского обстрела в Умани Черкасской области погибли 23 человека, 22 из них идентифицированы. Число погибших детей возросло до пяти. В процессе идентификации выяснили, что погибли два мальчика полутора и 16 лет и три девочки (8, 11 и 14 лет). Без вести пропавшей считают одну женщину.

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