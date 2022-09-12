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  4. После удачных боевых действий ВСУ на Херсонщине враг несёт значительные потери

После удачных боевых действий ВСУ на Херсонщине враг несёт значительные потери

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После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понёс значительные потери в живой силе.

По информации Генштаба ВСУ, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава.

В Генштабе ВСУ также добавили, что у оставшихся военнослужащих этой бригады крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий.

Общие потери врага за вчерашний боевой день на южном направлении фронта, по данным Оперативного командования «Юг» ВСУ, составляют 40 военных, 4 танка, ещё 4 единицы бронированной техники, 3 самоходных гаубицы «Мста-С», склад боеприпасов в Каховке.

Нашей авиацией нанесены 3 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, двух складов боеприпасов.

Как сообщала Одесса News, угрозы ракетных ударов по Одессе и области остаются актуальными. Для их нанесения неприятель задействует тактическую и стратегическую авиацию, системы и комплексы наземного базирования.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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