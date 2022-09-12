Минобороны России признало отступление почти по всей территории Харьковщины

Министерство обороны России в своей сводке от 11 сентября признало, что их войска отступили почти из всей Харьковской области.

Соответствующее видео опубликовало российское министерство в Telegram.

На показанной в сводке карте видно, что силы обороны Украины выбили российские войска с севера области, выйдя на государственную границу.

Подконтрольным оккупантам, согласно карте, остаётся только левый берег реки Оскол – там расположена часть города Купянск, а также посёлок Боровая.

По информации главы Харьковской областной государственной военной администрации Олега Синегубова в Telegram, ВСУ ведут наступление в Харьковской области, «наши военные наносят оккупантам большие потери. В Харьковской области подразделения из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии России остались без путей обеспечения, среди оккупантов господствуют панические настроения. Враг имеет многочисленные санитарные потери».

Как сообщала Одесса News, за период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о деоккупации в сентябре 3 тыс. км² территории Украины.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населённых пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населённых пунктов Купянского и Изюмского районов.

Скриншот: Минобороны России / Telegram

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