В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Брызгалов, светлая память

Посёлок Любашевка Одесской области простился с матросом Брызгаловым Александром Сергеевичем.

Об этом сообщает Подольская райгосадминистрация Одесской области.

«Не стало не просто Героя, а одного из лучших сынов Подольщины и Украины. Ему было всего 45… Жизнь оборвалась 03.10.2022 года в бою в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области. Он был достойным и умелым бойцом. Но смерть на войне часто выбирает достойнейших», — говорится в некрологе.

Церемония прощания с матросом Александром Брызгаловым прошла в посёлке Любашевка. Поддержать семью и провести в последний путь погибшего пришли сотрудники Подольской районной военной администрации, Любашевского поселкового совета, работники учреждений, организаций, полиции, ГСЧС, СМИ, общественные активисты, военные, молодёжь.

«Мы прощаемся с верным сыном Украины, погибшим за родное Отечество. Враг безжалостно отнял жизнь у нашего земляка. Наши сердца наполнены горькой болью потери и ненавистью к рашистским палачам. Пусть светлая душа Александра обретёт вечный покой, а мы будем всегда помнить о его самопожертвовании ради каждого из нас, ради Украины», — говорили на похоронах Александра.

Как сообщала Одесса News, Зеленогорская громада Подольского района Одесской области получила трагическое известие о гибели на российско-украинской войне во время выполнения боевого задания воина из села Гвоздавка Вторая Сергея Гордуза.

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Фото: Подольская райгосадминистрация Одесской области/Facebook

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