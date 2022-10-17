Юг Украины: военные РФ массово обращаются на сайт о сдаче в плен

Личный состав оккупационных войск массово обращается на сайт украинского проекта «Хочу жить» по вопросам о сдаче в плен.

По информации в Facebook Оперативного командования «Юг» ВСУ, генпрокуратура РФ вынесла решение о блокировании этого сайта.

«Но продолжают работать другие чат-боты и телефонные линии. Обращения продолжают поступать», — говорится в информации.

Однако противник продолжает активную оборону, предпочитая контрбатарейную борьбу. «Наносит огневое поражение по нашим позициям с применением авиации, реактивных систем залпового огня, тяжёлой артиллерии и миномётов», — идёт речь в военной сводке.

В целом, за прошедшие сутки на южнобугском направлении обстановка остаётся напряжённой и динамичной в развитии. Силы обороны удерживают занятые позиции и инициативу в ведении боевых действий.

За сутки по врагу нанесено 15 авиационных ударов и выполнено 230 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и техники, опорным пунктам и средствам противовоздушной обороны.

Враг потерял в течение боевого дня не менее 50 военных, два танка, три крупнокалиберных гаубицы типа «Мста», пушку типа «Гиацинт», самоходную артустановку, миномёт, зенитно-ракетный комплекс «Тор», станцию радиоэлектронной борьбы, три единицы автобронетехники. Повреждена реактивная система залпового огня «Град» и три единицы инженерной и бронированной техники.

Девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг», ещё по одному — воинами Территориальной обороны и Национальной гвардии Украины. Однако, три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки украинская авиация нанесла по позициям врага 13 авиаударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 426 огневых задач.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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