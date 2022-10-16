Враг отчаянно держится за Херсон — оперативная сводка боевых действий на юге

Ситуация на южнобугском направлении за прошедшие сутки была стабильно сложной, но контролируемой силами обороны Украины.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Противник ведёт оборонительные действия в попытке удержать занятые рубежи. В течение боевого дня наносил огневые поражения с применением ракетного вооружения, авиации, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, миномётов, танков вдоль линии боевого столкновения. Совершил минирование местности в районах вероятного продвижения наших войск», – говорится в сообщении.

Захватчики продолжали непрерывную аэроразведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Два вражеских «Орлана-10» уничтожены при попытке разведать успехи Сил обороны на правом берегу Днепра.

Кроме того, враг атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса «Бастион» одной крылатой ракетой типа «Оникс» из временно оккупированного Крыма. Без потерь.

Агрессоры также продолжали обстреливать портовую инфраструктуру и акваторию Очакова из миномёта 120 калибра. Потери не зафиксированы, — отмечается в военной сводке.

К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу, до семи человек, в направлении деоккупированной Трифоновки Херсонской области. В стрелковом бою, понеся потери, отступил.

По украинским позициям враг четыре раза направлял тройки ударных вертолётов и пару штурмовиков.

В течение дня продолжались обстрелы почти двадцатью реактивными снарядами деоккупированной части правого берега Днепра Херсонщины. Враг готовил системы залпового огня «Град» с левого берега. Утраты и разрушение инфраструктуры уточняются.

Украинская авиация нанесла по позициям врага 13 поражений, в частности, по развёртыванию противовоздушной обороны в Бериславском и Каховском районах Херсонской области и по сосредоточениях живой силы врага и техники – в Николаевском и Баштанском районах Николаевской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения за прошедшие сутки выполнили 426 огневых задач.

Подтверждённые потери врага составили 14 военных, 3 самоходных арт-установки, гаубица «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, повреждены 8 единиц вражеской техники, среди которых 2 самоходные установки, гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области пограничники отработали стрельбу по летающим целям.

На главном фото боец 24-й отдельной мотобригады имени короля Данила ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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