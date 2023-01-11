Кто не успел, тот опоздал: в РФ с 9 января ограничили выезд военнообязанным

В РФ с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе.

Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны (в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ, — ред), сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

В тексте указано: «С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий «А», «Б» и «В».

Таким образом, для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда по всем пунктам пропуска по всем направлениям. При этом, как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории «В», то есть ограниченно пригодным к военной службе. Призывников, относящихся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу.

Ранее уже сообщалось о подготовке в России новой волны мобилизации. При этом отмечалось, что главный акцент будет делаться на количестве, а не качестве мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку пополнения уйдёт около двух месяцев.

Как информировала Одесса News, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

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