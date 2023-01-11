Дела фронтовые: бойцы ВСУ героически отражают агрессию врага (фото с фронта)

Начались триста двадцатые вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.

По оперативной информации Генштаба Украины состоянием на 6 утра 11 января, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В сводке Генштаба отмечается, что украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии, 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

«Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка — Луганской и Спорной, Раздолевка, Весёлое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка на Донетчине», — говорится в оперативной информации.

В то же время противник нанёс 6 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

Враг обстреливал из миномётов и ствольной артиллерии населённые пункты в Черниговской, Сумской, Луганской областях. На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области, Терны и Серебрянка Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 10.01.2023

По словам замминистра обороны Анны Маляр, «идут тяжёлые бои за удержание Соледара. Враг не принимает во внимание большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника».

Как отметила Маляр, «так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация».

В Запорожском направлении враг обстрелял районы 22 населённых пунктов.

В Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населённых пунктов, в частности, Антоновка, Весёлое, Республиканец, Днепровское, Дудчаны, Милово, Золотая Балка, Херсон. Пострадали мирные люди.

Как сообщала Одесса News, авиация Сил обороны в предыдущие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

На главном фото танкист отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: Генштаб, ОК «Юг»/Facebook, АРМIЯ INFORM

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