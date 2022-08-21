В бою за Украину погиб житель Южного Алексей Дорошенко, светлая ему память

Житель Южного Алексей Дорошенко погиб во время выполнения боевого задания в Николаевской области.

Об этом сообщает издание «Южненские новости».

Ему было 42 года, он работал на Одесском припортовом заводе и в компании «Дельта Уилмар».

С первых дней пошёл на войну добровольцем.

У погибшего осталась жена и 14-летняя дочь.

Прощание с защитником прошло 19 августа.

Как сообщала Одесса News, 16 августа погиб 33-летний житель села Яськи Беляевского района Одесской области Владимир Тарасенко.

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Фото: Южненские новости

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