В бою за Украину погиб житель Южного Алексей Дорошенко, светлая ему память

Житель Южного Алексей Дорошенко погиб во время выполнения боевого задания в Николаевской области.
Об этом сообщает издание «Южненские новости».
Ему было 42 года, он работал на Одесском припортовом заводе и в компании «Дельта Уилмар».
С первых дней пошёл на войну добровольцем.
У погибшего осталась жена и 14-летняя дочь.
Прощание с защитником прошло 19 августа.
Как сообщала Одесса News, 16 августа погиб 33-летний житель села Яськи Беляевского района Одесской области Владимир Тарасенко.
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Фото: Южненские новости
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