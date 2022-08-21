21 августа враг атаковал Одесскую область пятью ракетами

21 августа оккупанты атаковали Одесскую область пятью ракетами.

Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его информации, три ракеты попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Есть попадание в зернохранилище.

Пострадавших в результате удара нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Братчук отметил, что две ракеты были сбиты над морем.

В командовании ВСУ «Юг» уточнили, что бойцы командования сбили две ракеты «Калибр», сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

«21 августа, около 03.00, зенитным ракетным подразделением воздушного командования «Юг» над морем уничтожены две крылатые ракеты типа «Калибр», которые оккупанты выпустили именно из акватории Чёрного моря», – сказано в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 17 августа Одесская область была атакована вражескими ракетами, что повлекло за собой разрушение и пожар на одной из баз отдыха в Затоке Одесской области и в нескольких частных зданиях.

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