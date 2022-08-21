В Одесском музее западного и восточного искусства презентовали сразу три проекта

В Одесском музее западного и восточного искусства в галерее Ragtime2.0 презентовали три проекта «В/Впечатление», «Новорожденные», «Слава Украины». Всех их объединяет Украина в разное время – есть историческая часть, настоящее и будущее Украины.

Каждый из проектов уникален, каждый связан с другими, – благодаря участникам, которые участвовали иногда сразу в трёх проектах, их любви к стране и своему делу.

Начинается экспозиция «Впечатление/Впечатление» проекта #ВоляНЕ смерть дизайнера Владимира Уманенко, впервые представленная на одесской «Книжке», но расширившая коллекцию благодаря новым произведениям. Это выставка объектов, в которых одесские авторы выражают своё видение настоящего; творческие рефлексии на тему войны и мира, высказанные на полотне пластиковых манекенов, символизируя телесную основу людей через призму душевного обитания, проясняют индивидуальное видение жизненных процессов.

Благотворительный выставочный проект «Новорожденные» от проекта «КуклЬтура» создавался с целью помощи детям, пострадавшим от войны. Авторы, предложившие более 70 работ для события, благодаря художественным куклам, фотографии, живописи создают своеобразную летопись войны – с юмором, гневом, слезами, но с надеждой на Победу и Ренессанс страны.

“Слава Украины” – это часть коллекции оригинальных проектов “Barbie: госпожа Украины” и “Barbie: мечтатели и изобретатели”, созданных к 30-летию Независимости Украины (29 композиций). Известные фигуры и гении, которые остались неизвестными для украинцев несмотря на достижения, – это то, что нужно сохранить в памяти народа, а также в музеях нашей страны, которые подвергаются бомбардировкам и ограблениям.

Экспозиция предусматривает проведение мастер-классов, перфомансов, лекции.

Работает до 4 сентября ежедневно (кроме среды) с 12:00 до 18:00.

Стоимость билета 50 грн.

Во время проведения в локации образовательных мероприятий доступ к выставке ограничен.

Адрес: Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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