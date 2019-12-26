Одесситов приглашают на увлекательную сказку для всей семьи

Бессмертная история мультфильма и сказки Андерсона и «Снежная королева» предстанет пред зрителем в абсолютно новом амплуа: продюсерский центр «Made inOdessa» покажет настоящее шоу для взрослых и детей – «Холодное сердце».

Сюжет самого кассового мультфильма компании «Walt Disney» знаком каждому. Но зрителю, пришедшему в Театр музкомедии, приоткроется завеса зрелищных событий, каких не увидеть на большом экране.

Уже не первый год спектакль «Холодное сердце» успешно гастролирует по странам Европы и поражает своей необычайностью.

Масштабность шоу впечатляет: порядка 40 персонажей. На сцене появляются герои, с которыми зритель не сталкивался ранее: тролли, волки, живые ёлки. Неотъемлемые элементы спектакля – удивительные костюмы, акробатические трюки, красочные декорации, современная хореография, прекрасная музыка, интерактивные игры.

Волшебная феерия уводит в мир сказки, наполненный верой в чудеса, любовь, добро. Что окажется сильнее: тепло сердец или холодный расчёт – зритель узнает, пережив вместе с героями круговорот событий.

Подарите Вашему ребёнку волшебное путешествие в королевство Эренделл.

Начало в 11 и 14 часов.

Билеты можно приобрести здесь.