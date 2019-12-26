Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора».

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

«Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.

Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, в части согласования украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора с законодательством ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает чёткие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектам хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

Согласно закону, проверка характеристик продукции у её производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтверждённые основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует определённым требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.

При проведении проверок продукции определённого вида запрещается проверять другую продукцию. Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления.

Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.

Также устанавливается чёткий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.

«Из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определённые Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности»; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них (ювелирные и бытовые)», — добавляется в сообщении.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.