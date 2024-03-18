Зеленский провёл Cтавку Верховного Главнокомандующего: что обсуждалось

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в Telegram.

Отмечается, что Глава государства получил детальные сводки с фронта и принял доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по основным направлениям активных действий в противостоянии с армией страны-агрессора России.

«Доклады по расходам и поступлению боеприпасов, данные разведок. Также прошлись по состоянию выполнения заключённых контрактов и контрактирования на будущие периоды: закупка и производство техники, вооружения, снарядов», – говорится в сообщении.

Президент также принял доклады по выполнению предыдущих решений Ставки.

«Во-первых, по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение. Доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, председателей правления «Нафтогаза» Алексея Чернышова и «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Во-вторых, о продолжении строительства оборонных рубежей. Заслушали премьер-министра и главу специальной службы транспорта Министерства обороны Богдана Бондаря», – проинформировал Зеленский.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Владимир Зеленский провёл 11 марта. Поднималась тема строительства фортификационных сооружений для защиты от российских оккупантов.

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