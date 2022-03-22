Зеленский обратился к жителям юга Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям юга, заверив, что Украина не забывает о них.

Об этом говорится в видеообращении Президента Украины в Telegram.

«Я очень хочу, чтобы у вас, все наши украинцы на юге, никогда не промелькнуло даже на мгновение мнение, будто Украина о вас не помнит. Каждый раз, когда вам тяжело, когда вам больно, когда вы сопротивляетесь, пожалуйста, знайте, что у нас в это время разрывается сердце, потому что мы с вами не рядом, и мы просим Бога поддержать вас, пока не можем выгнать чужаков, это подвиг – то, что вы протестуете, это счастье, что такие люди у нас есть. Что мы все – Украина», – подчеркнул Владимир Зеленский.

«Обращаюсь ко всем украинцам, повсюду, где мы есть. Делайте всё для защиты нашего государства. Для спасения нашего народа. Сражайтесь. Сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов! Чтоб Украина – жила. И мы все – вместе с ней. Свободная и мирная. Которую мы так любим», — сказал Президент Украины.

Как сообщала Одесса News, утром 21 марта два вражеских корабля с далёкого рейда Одесского порта открыли беспорядочный огонь по одесскому побережью.

Фото и видео: ОПУ

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