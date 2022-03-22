«Одесский фраер» оказался под запретом СБУ

Telegram-канал «Одесский фраер» оказался в списке интернет-изданий, распространяющих российскую пропаганду.

Об этом написала пресс-служба СБУ в Facebook.

«Пророссийские нарративы в нашем информпространстве щедро продуцирует целый ряд Telegram-каналов. А также фейки, откровенные провокации и видео с мест обстрелов наших городов российскими ракетами», – отметили в релизе.

В спецслужбе подчеркнули, что Telegram-каналы «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чёрный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live» координируются спецслужбами России.

«Их материалы являются частью психологических и информационных спецопераций, осуществляемых РФ. Поэтому призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу», – заявили в СБУ.

Спецслужба призвала украинцев доверять проверенным и официальным источникам информации.

Как сообщала Одесса News, в марте во время выпуска новостей на российском «Первом канале» за спину телеведущей Екатерины Андреевой забежала сотрудница канала с плакатом «Нет войне».

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