Умер от коронавируса актёр Владимир Коренев, сыгравший «Человека-амфибию»

Умер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в советской приключенческой кинодраме «Человек-амфибия». 20 июня актер отпраздновал 80-е летие. Причиной смерти, как сказала дочь актёра, стал коронавирус.

«Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом», — сообщила Ирина Коренева.

Владимир Коренев родился в Севастополе, учился в ГИТИСе. В 1961 году он был на последнем курсе, когда Владимир Чеботарёв и Геннадий Казанский пригласили его на роль Ихтиандра в их фильме «Человек-амфибия» по одноимённому научно-фантастическому роману Александра Беляева.

И если исполнившая главную женскую роль в фильме Анастасия Вертинская уже успела прославиться ролью Ассоль в «Алых парусах», то 21-летнего Коренева на тот момент ещё никто не знал.

Именно роль романтического героя с трагической судьбой — человека, способного дышать под водой, — прославила его на всю страну.

Сам Коренев больше считал себя театральным актёром. Московскому драматическому театру имени К.С.Станиславского (теперь «Электротеатр Станиславский») он посвятил больше 60 лет своей жизни, играя в постановках и ставя спектакли. «В целом у меня в театре удивительно интересная жизнь», — говорил актёр.

Коренев известен также ролями в фильмах «Много шума из ничего», «Свет далёкой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Освобождение», «Победитель».

В последние годы жизни актёр преподавал на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий в Москве.

Как сообщала Одесса News, 31 декабря во французском муниципалитете Эссе-ле-Нанси умер от коронавирусных осложнений актёр и театральный режиссёр Робер Оссейн.