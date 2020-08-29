Жюри Одесского кинофестиваля возглавил оскароносный композитор

Объявлен состав жюри Международной конкурсной программы 11-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).

Его возглавит известный канадский композитор Говард Шор, сообщает пресс-служба ОКМФ.

«Жюри Международной конкурсной программы 11-го ОМКФ возглавит канадский композитор Говард Шор — лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». Вместе с ним фильмы Международного конкурса будут оценивать исландская актриса и театральный режиссёр Хальдор Герхардсдоттир, португальская звезда Жоана Рибейру, известная по фильму Терри Гиллиама «Человек, убивший Дон Кихота», украинская актриса театра, кино и дубляжа Лариса Руснак и французский актёр и режиссёр Серж Аведикян», — говорится в сообщении.

Говард Шор написал множество саундтреков к голливудским фильмам, среди которых «Муха» (1986), «Молчание ягнят» (1991), «Игра» (1997), «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004). Но наибольшую славу композитору принесла работа над кинотрилогией «Властелин колец» Питера Джексона, за которую он получил ряд наград. На основе этой музыки Шор создал симфонию, с которой гастролировал по всему миру.

Лариса Руснак — известная актриса театра, кино и дубляжа, ведущий актёр Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Народная артистка Украины также сотрудничает с театром «Актёр». В её творческом багаже ​​более 60 ролей в фильмах и сериалах.

Хальдор Герхардсдоттир начинала как саксофонистка и певица в поп-группе Risaeðlan/Reptile. В 1995 году она закончила Исландскую театральную академию и с тех пор стала ведущей актрисой городского театра в Рейкьявике. Она также снимается в кино и на телевидении, в частности, сыграла главную роль в фильме открытия 9-го Одесского международного кинофестиваля «Горная женщина: на войне».

Новая звезда кино из Португалии Жоана Рибейру начинала свой творческий путь на телевидении. После успешного дебюта актриса получила номинацию на португальский «Золотой глобус» за роль в сериале «Дни танцев». В 2015 году она сыграла главную роль в сериале «В неопределённое время», затем в фильмах «Чёрная тетрадь» Валерии Сармьенто и «Бесконечность» Антуана Фукуа.

Французский актёр армянского происхождения Серж Аведикян учился в консерватории драматического искусства в Медоне (Франция), после чего создал театральную труппу. В 1988 году основал собственную киностудию. В 2010 году Аведикян получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за короткометражный анимационный фильм «Собачьи истории». В 2013 году он снялся в главной роли в биографической драме «Параджанов», получившей «Золотого Дюка» как лучший украинский фильм 4-го ОМКФ.

Как сообщала Одесса News, с 25 сентября по 3 октября в онлайн-формате пройдёт XI Одесский международный кинофестиваль.