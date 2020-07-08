XI Одесский международный кинофестиваль придумал новый фирменный стиль

7 июля Одесский международный кинофестиваль представил новую айдентику (стиль, визуализацию).

Об этом говорится на сайте ОМКФ.

Отмечается, что из-за пандемии и связанными с ней ограничениями XI ОМКФ впервые за свою историю пройдёт в онлайн-формате, поэтому и представлен новый фирменный стиль.

По словам генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля Юлии Синькевич, новая айдентика ОМКФ соединила в себе те метаморфозы, с которыми люди встретились в этом году. Фестиваль приобрёл другой формат, но его суть остаётся неизменной.

«Мы также хотим показывать качественное кино зрителю, вызвать в нём эмоции, побуждать к рефлексии», — отметила Юлия Синькевич.

Новый облик Одесского кинофестиваля воплотил в себе замысел кинематографа и его существование для зрителя, который воспринимает историю через её проекцию на экран. Она органично впитала в себя элементы кинематографа, ведь каждая её деталь связана с искусством визуального рассказа.

«В центре нашего визуального сюжета — история. Та самая, которая живёт в кинопроекторе и пытается вырваться пучком света, пройти сквозь линзу, озарить собой прямоугольный экран и дарить эмоции зрителям. Ключевым элементом визуального кода оформления стал круг. Эта форма служит порталом между визуальным и эмоциональным. Начальной точкой любой истории, ведь именно оттуда проектор начинает свою визуализацию. В этом круге живут миллионы миров и персонажей. Там окно, в котором на несколько часов можно спрятаться от реальности», — рассказала руководитель BBDO Branding Маша Тетерин.

Кстати. XI Одесский международный кинофестиваль пройдёт онлайн 25 сентября-3 октября 2020 года.