С игровых качелей «Dreamland» на скамью подсудимых отправили одесского коммерсанта

Прокуратура Одесской области закончила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении директора коммерческого предприятия, подозреваемого в присвоении более 4 млн грн бюджетных средств путём фальсификации документов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при реализации программы «Общественный бюджет», субъект хозяйствования заключил договор с должностным лицом Одесского городского совета о выполнении работ по капитальному ремонту и восстановлению покрытия мест общего пользования с устройством инновационных игровых инсталляций «Dreamland» на Аркадийской аллее, Греческой площади и в парке Шевченко.

В дальнейшем, чтобы завладеть бюджетными средствами, подозреваемый внёс в официальные документы сведения о якобы выполнении ремонтных работ, которые фактически выполнены не были.

По оценке экспертов, сумма причинённого ущерба составляет более 4 млн гривен.

Сейчас обвинительный акт направлен для рассмотрения в Приморский районный суд г.Одессы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Приморского отдела полиции.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года экс-директору одесского департамента ЖКХ Александру Козловскому и 81-летней директрисе ООО «Перспективные медицинские технологии» Марии Поповой, подозреваемых в растрате средств муниципального бюджета при установке светящихся качелей (проект Dreamland), избрали меру пресечения.