Подозреваемых в присвоении денег на качели в Одессе отправили под домашний арест

Экс-директору одесского департамента ЖКХ Александру Козловскому и 81-летней директрисе ООО «Перспективные медицинские технологии» Марии Поповой, подозреваемых в растрате средств муниципального бюджета, избрали меру пресечения.

Как сообщает Думская, согласно определению Приморского райсуда Одессы Козловский находится под домашним арестом, а бизнесвумен подписала личное обязательство: приходить по вызову следователя, не покидать Украину, сообщать о смене места жительства или работы и сдать загранпаспорт, находиться дома с 22:00 до 07:00.

Козловского и Попову подозревают в растрате средств муниципального бюджета при установке знаменитых светящихся качелей (проект Dreamland), которые в декабре 2018 года появились на Греческой площади, в парке Шевченко и Аркадии. Они обошлись бюджету Одессы в 4,4 млн. грн.

Оказалось, что смета на установку светящихся качелей была завышена чуть ли не вдвое.

Подозреваемым инкриминируют преступления, предусмотренные ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Кстати. Dreamland — один из проектов так называемого «общественного бюджета», прошедших голосование и утверждённых к реализации. Его подала малоизвестная общественная организация «Лінія Захисту». Ранее эти же люди добились украшения цветной подсветкой нижнего пруда парка Победы — за 4,7 млн грн.