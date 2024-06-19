ГБР заинтересовалось, откуда у скромного одесского чиновника деньги на Mercedes-Benz

По материалам Госбюро расследований (ГБР) и и Нацкомитет по предотвращению коррупции (НАПК) Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит обоснованность активов, приобретённых руководителем управления миграционного контроля Главного управления ГМС Украины в Одесской области.

Как сообщает ГБР, в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) переданы соответствующие материалы, с которыми та обратилась в ВАКС с иском о признании активов, приобретённых одесским чиновником, необоснованными.

Среди прочего, правоохранители установили, что автомобиль Mercedes-Benz G400 D ценой 5,65 млн грн чиновник приобрёл и оформил на мать. При этом ни его доходы, ни доходы матери не позволяли совершить такую покупку.

Одесса News информировала, что 6 июня 2024 года в Одесской области ГБР разоблачило должностных лиц миграционной службы, которые «зарабатывали» на иностранцах. За 20 тыс. долларов США чиновники брались помочь уроженцу Республики Молдова, который находится в Украине, избежать депортации. По месту работы и проживания подозреваемых — начальника управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области и сотрудника этого же управления — проведены обыски и выявлены деньги в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят около 3 млн грн. У начальника обнаружили записанный на его мать элитный дом в 200 кв. метров и приобретённый в прошлом году в салоне дорогостоящий автомобиль. У матери чиновника в собственности также много земельных участков, других домов и магазинов. Согласно ежегодной декларации за 2023 год должностное лицо получило заработную плату на общую сумму 345 116 гривен.

Фото: ГБР

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