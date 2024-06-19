Прокуратура заставила одесское предприятие уплатить государству 20 млн грн налогов

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей предприятия по экспорту зерна по поводу умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствием установлено, что один из руководителей предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерном, умышленно уклонялся от уплаты налога на прибыль. Обвиняемый не включил в налоговую отчётность за 2023 год часть полученной прибыли от экспорта сельхозпродукции. Такие противоправные действия привели к непоступлению в бюджет Украины более 20 млн. гривен.

Отмечается, что в настоящее время обеспечено возмещение нанесённого ущерба в полном объёме.

Одесса News информировала, что в Одесской области генеральный директор предприятия-лидера украинского рынка по дорожному строительству с целью избежать выполнения обязательств перед бюджетом умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму почти 31 млн. гривен.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy