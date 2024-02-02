Прокуратура заставила одесского бизнесмена вернуть 31 млн грн неуплаченного НДС

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия по факту умышленного уклонения от уплаты налогов и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

По сообщению пресс-службы Одесской облпрокуратуры, следствием установлено, что генеральный директор предприятия, лидер украинского рынка по дорожному строительству с целью избежать выполнения обязательств перед бюджетом умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость.

«Обвиняемый включил в отчётные налоговые периоды ноября-декабря 2020 года несуществующие финансово-хозяйственные операции с предприятиями-контрагентами во время выполнения работ по дорожному строительству. Такие противоправные действия привели к непоступлению в бюджет Украины почти 31 млн. гривен», — говорится в сообщении.

Благодаря вмешательству прокуратуры в ходе досудебного расследования государству возмещён ущерб в полном объёме.

Одесса News информировала, что в мае 2023 года Одесская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении генерального директора предприятия по комплексному обслуживанию объектов, который умышленно уклонялся от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на сумму более 3,6 млн гривен.

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