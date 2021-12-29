Одесситы требуют расследовать незаконное строительство на Фонтане

Акцию протеста возле здания Одесской областной прокуратуры провели 28 декабря активисты общественной правозащитной организации «Спільна Мета».

Как сообщается на сайте организации в Facebook, митингующие требовали активизировать расследование незаконного строительства на Фонтане.

Отмечается, что акция завершилась встречей с представителями прокуратуры, на которой были обсуждены проблемы строительства жилых комплексов «Ля Мер», «Калипсо», «Граф у моря», а также незаконная застройка стадиона «Динамо».

«Представители Одесской областной прокуратуры пообещали подготовить ответ на поданное обращение. По результатам работы состоится ещё одна встреча», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, жилой комплекс «Ля Мэр» на прибрежных склонах собиралась строить компания «Интергал Буд». Земельный участок на 13-й станции Большого Фонтана продали с аукциона в 2005 году. Стройка фактически началась в 2017 году и вызвала многочисленные акции протеста и судебные иски. В 2021 году все судебные инстанции вплоть до Верховного суда признали стройку незаконной. По факту застройки охраняемых земель было открыто уголовное производство, однако заметного продвижения расследования и объявления подозрений нет.

Фото: Александр Александров/Одесса News, Facebook/Спільна мета

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