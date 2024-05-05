4 мая РФ ударила ракетой по инфраструктуре под Одессой, трое пострадавших 

Российские оккупационные войска днём 4 мая нанесли ракетный удар по Одесскому району.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали три человека, сообщил в Telegram глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Известно о трёх раненых: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Кипер.

Глава ОГА заявил о повреждении гражданской инфраструктуры в результате прилёта. На месте попадания, по его словам, работают все соответствующие службы, а также прокуроры и следственно-оперативная группа для фиксации очередного военного преступления РФ.

Как сообщала Одесса News, российские оккупанты практически ежедневно атакуют Украину ударными беспилотниками и регулярно наносят по территории страны ракетные удары. Так, вечером 29 апреля 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Сразу погибли пять человек. Позже в больнице скончался ещё один одессит. В тяжёлом состоянии находились восемь человек, из них четверо – в крайне тяжёлом, в том числе 5-летняя девочка. Ей сделана операция на сердце. Среди раненых – президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. 30 апреля было объявлено траурным днём в Одессе и Одесской области.

30 апреля оккупанты снова атаковали Одессу. Погибли 3 человека и троге получили ранения.Поврежджены админздания, жилые дома, медучреждение и школа.

1 мая Россия обстреляла Одессу баллистическими ракетами. На месте прилета, в депо «Новой почты», произошёл сильный пожар. Пострадали 14 человек.

Издание The New York Times 30 апреля написало, что удар кассетным боеприпасом по Одессе может быть признаком эскалации тактики России, чтобы сделать невыносимой жизнь мирных украинцев.

Фото: Одесская облпрокуратура, ГУ Нацполиции в Одесской области

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