Ночью 15 августа по всей Украине была объявлена воздушная тревога

Ночью 15 августа в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет из района Каспийского моря.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

Вначале были предупреждения жителям Сумской, Полтавской и восточных областей о ракетной опасности.

«Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Первые ракеты входят в воздушное пространство Украины», – говорилось в сообщении.

Впоследствии из-за ракетной опасности воздушная тревога была объявлена в южных и центральных областях, а также в Киеве. В частности, Киевская городская военная администрация подтвердила, что воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет типа Х-101/555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

По состоянию на 4:05 воздушная тревога охватила всю территорию Украины. В 4:09 Воздушные Силы фиксируют ракеты в Кировоградской и Запорожской областях. Между тем мониторинговые паблики сообщают, что ракеты также летят в сторону Днепропетровской и потенциально Полтавской и Кировоградской областей. Также ракета была замечена в направлении Днепра.

Появились первые сообщения о взрывах, которые были слышны в Днепре, Запорожье, Хмельницкой области, а также о работе ПВО.

Позже появились сообщения о взрывах во Львове и Луцке.

Мониторинговые каналы сообщили о том, что ракета пролетела очень близко к границе с Румынией.

Ближе к 6 утра стали известны первые информации о последствиях ракетной атаки врага.

В Днепре россияне попали в предприятие, возник пожар, ранены два человека — 59-летняя женщина получила лёгкие повреждения и будет лечиться дома, а 70-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести в больнице.

Захватчикам удалось попасть по Львову, где пострадали жилые дома, в которых возникли пожары, людей эвакуируют. В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошёл обвал потолка. Поступила также информация о повреждениях транспортных средств. Повреждено более ста домов во Львове и области, выбиты стёкла более в 500 окнах, разрушен детский сад. 4 человека получают медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет.

Львовская область

В Луцке произошло попадание по одному из промышленных предприятий в городе, предварительно есть пострадавшие, которым оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала.

В Смеле Черкасской области ракета поразила территорию частного предприятия. Ещё одна попала по территории медучреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы.

В Одесской области ночь была тревожной, но без обстрелов.

Состоянием на 8 утра ВС ВСУ сообщили, что этой ночью силами ПВО уничтожено 16 крылатых ракет. В общей сложности, были зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов — 4 ракеты Х-22, 20 — Х-101/Х-555 и 4 «Калибра».

Одесса News показала, как подразделения противовоздушной обороны отражали воздушную атаку российских войск на Одесскую область ночью 14 августа.

Фото: Львовская ОГА

Инфографика: ВС ВСУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy