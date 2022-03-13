18-й день войны: враг потерял 374 танка, 58 самолётов и много чего другого

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов.
По состоянию на 13 марта, боевые потери вторгшейся в Украину российской армии составляют более 12 тыс. человек.
Другие потери противника ориентировочно составили:
- танков ‒ 374 единицы;
- бронированных боевых машин ‒ 1226 единиц;
- артиллерийских систем –140 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 62 единицы;
- средств ПВО – 34 единицы;
- самолётов – 74 единиц;
- вертолётов – 86 единицы;
- автомобильной техники – 600 единиц;
- кораблей/катеров – 3 единицы;
- цистерн с горюче-смазочными материалами – 60 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.
«Данные уточняются. Подсчёт усложняется высокой интенсивностью боевых действий», – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Как сообщала Одесса News, по заявлению Президента Украины, «мы уже достигли стратегического перелома и идём к нашей победе».
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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