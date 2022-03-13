18-й день войны: враг потерял 374 танка, 58 самолётов и много чего другого

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов.

По состоянию на 13 марта, боевые потери вторгшейся в Украину российской армии составляют более 12 тыс. человек.

Другие потери противника ориентировочно составили:

танков ‒ 374 единицы;

бронированных боевых машин ‒ 1226 единиц;

артиллерийских систем –140 единиц;

реактивных систем залпового огня – 62 единицы;

средств ПВО – 34 единицы;

самолётов – 74 единиц;

вертолётов – 86 единицы;

автомобильной техники – 600 единиц;

кораблей/катеров – 3 единицы;

цистерн с горюче-смазочными материалами – 60 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.

«Данные уточняются. Подсчёт усложняется высокой интенсивностью боевых действий», – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Как сообщала Одесса News, по заявлению Президента Украины, «мы уже достигли стратегического перелома и идём к нашей победе».

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod