Российские оккупанты включили порты Мариуполь и Бердянск в реестр морских портов России.

Также страна-агрессор планирует включение судоходного участка водных путей Херсонской области в список внутренних водных путей РФ, сообщил министр транспорта страны-оккупанта Виталий Савельев, пишет российское издание «Новые известия».

«Порты Мариуполь и Бердянск включены в реестр морских портов России… Также запущен процесс включения судоходного участка водных путей Херсонской области в перечень внутренних водных путей РФ», – сказал он.

Центр транспортных стратегий написал, что россияне вывозят руду с временно оккупированных территорий Украины, используя мариупольский порт.

Около года назад они захватили Запорожский железорудный комбинат, из которого вывозят руду через порт Мариуполя. Продажей украденной украинской руды занимаются структуры, причастные к ФСБ России, под патронатом которых происходит разграбление украинских недр.

Также оккупанты продолжают вывозить зерно с временно оккупированных территорий в Сирию. Краденое зерно транспортируют двумя путями: по железной дороге Токмак – Бердянск, где дальше через порт перевозят в сирийский Тартус. Другой путь – вывоз зерна в порт Севастополя в Крыму, откуда его транспортируют дальше также в Тартус, пишет издание.

Кстати. О том, что захватчики подготовили порт к работе, сообщал советник законного мэра Мариуполя Пётр Андрющенко: он заявил, что восстановительные работы закончены и в порт уже начали приходить корабли, в том числе с военными грузами. Также Андрющенко отметил, что в марте в порт из Ростова прибыло судно «Калевала». По классу оно относится к «несамоходным плавучим казармам» и способно вместить 400 человек.

Группа морских экспертов Bosphorus Observer заявила, что Россия использует корабли-контейнеровозы для того, чтобы перевозить оружие из Сирии через Босфор вопреки международному запрету. Таким образом, Россия контролирует Чёрное море и может перевозить любое вооружение, в то время как морское судоходство Украины остаётся заблокированным.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года российские оккупанты установили свою администрацию в биосферном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области.

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