Силы обороны 23 февраля уничтожили ещё один российский самолёт А-50.

Эту информацию подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

«А-50 с позывным «Баян» долетался! Поздравляю оккупантов «С Днём защитника отечества!» Праздновать нужно дома, и так, чтобы баян не порвать!» – написал Олещук.

Он поблагодарил Главное управление разведки МОУ «и всех, кто обеспечил результат», но не уточнил, как именно был уничтожен вражеский самолёт.

В ГУР добавили, что уничтожен А-50У – новая модернизированная версия самолёта.

«Резкое падение скорости и высоты подбитого самолёта А-50У зафиксировано вблизи города Ейск. Стоимость такого судна, которых у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн», – говорится в сообщении.

Как и в прошлый раз, после уничтожения А-50 в январе, некоторые российские пропагандисты распространяют версию, что самолёт якобы был сбит «дружественным огнём» ПВО РФ. Российское пропагандистское агентство ТАСС также подтвердило падение «двух летательных аппаратов» на территории Каневского района Краснодарского края. Оперативный штаб Краснодарского края страны-агрессора РФ сообщил вечером 23 февраля в Telegram, что около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов.

15 января начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у оккупантов есть всего 8 самолётов А-50 в хорошем состоянии.

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