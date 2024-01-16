Сбитие самолёта дальней радиолокационной разведки А-50 стало первым в истории

Уничтожение российского самолёта дальней радиолокационной разведки (ДРЛО) А-50 в небе над Азовским морем 14 января стало первым в истории уничтожением самолёта дальнего радиолокационного обнаружения.

Об этом 15 января заявило украинское издание Defense Express, специализирующееся на военной тематике.

До уничтожения российского ДРЛО А-50 над Азовским морем ликвидация самолёта дальнего радиолокационного обнаружения считалось невозможным, поскольку эти летательные аппараты стараются избегать работы вблизи линии фронта и держатся как можно дальше от зоны действия ПВО противника.

Кроме того, от нападения противника самолёты ДРЛО должно прикрывать сопровождение, при этом сам самолёт-разведчик и должен наводить самолёты сопровождения на авиацию либо ракеты противника.

«Ещё никто в истории не сбивал самолёт дальнего радиолокационного обнаружения, и ВСУ в очередной раз осуществили то, что считалось невозможным и никто никогда не делал», – отмечается в статье.

Учитывая предназначение и функционал А-50, авторы Defense Express предполагают, что экипаж А-50, состоящий из 15–16 человек, из которых 10–11 операторов радиолокационного комплекса, скорее всего, видел на экранах РЛС приближающиеся к нему зенитные ракеты.

«Но А-50, созданный на базе Ил-76, физически не может осуществить эффективные зенитные маневры, поэтому рашистам оставалось только ждать своей судьбы», – заключает издание.

Уничтожение Воздушными силами ВСУ в районе Азовского моря 14 января этого российского самолёта и летающего командного пункта оккупантов Ил-22М подтвердили 15 января Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный и Командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

Для справки. ДРЛО А-50 российские оккупанты используют для нацеливания ракет по объектам на территории Украины. Известно, что до начала полномасштабной войны РФ против Украины на вооружении воздушно-космических сил страны-оккупанта было 9 таких самолётов, часть из них усовершенствовали (с модификацией «У»). Стоимость борта – $330 млн. Один такой самолёт обслуживают 19 человек (пять – лётного персонала, 11 – радио- и три – инженерно-технического персонала).

В феврале 2023 года в результате взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска был повреждён один такой самолёт А-50. По информации украинской разведки, новых подобных самолётов РФ производить не может.

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