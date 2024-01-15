Президент Зеленский прибыл в Швейцарию

В рамках визита в Швейцарскую Конфедерацию Президент Украины Владимир Зеленский 15 января провёл встречу с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Эриком Нуссбаумером и председателем Совета кантонов Евой Герцог, а также с председателями партий и фракций Федерального собрания Швейцарии.

Об этом сообщает Официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава государства поблагодарил за значительную поддержку со стороны Швейцарской Конфедерации суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за гуманитарную помощь нашей стране в условиях полномасштабной агрессии России.

Было отмечено, что Швейцария стала первой площадкой для проведения международной конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в 2022 году в Лугано.

Собеседники подробно обсудили поддержку со стороны Швейцарии Украинской формулы мира и дальнейшие шаги по её имплементации.

Президент поблагодарил за успешное проведение встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, которая состоялась в Давосе 14 января и собрала представителей более 80 стран и международных организаций.

Зеленский проинформировал швейцарских парламентариев о ситуации на поле боя и отметил важность усилий государств-партнёров в защиту нашей страны.

Глава государства также отметил важность участия Швейцарии в специальном международном трибунале по расследованию преступлений вследствие агрессии России.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), который проходит с 15 по 19 января.

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