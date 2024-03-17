В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Абгаш, светлая ему память

На фронте погиб защитник Украины, житель города Килия Одесской области Олег Абгаш.

Об этом сообщает Килийская громада в Facebook.

Сержант Олег Абгаш погиб 14 октября 2023 года во время выполнения боевых задач в районе населённого пункта Макеевка Луганской области. Он был инспектором пограничной службы пограничной заставы погранкомендатуры быстрого реагирования.

В мирной жизни защитник торговал на рынке.

15 декабря в Килийской громаде был день траура.

Воину было 32 года…

Одесса News сообщала о гибели 8 декабря 2023 года на фронте в селе Крынки на Херсонщине защитника из Кодымы Одесской области Виктора Пазина.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Килийская громада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy