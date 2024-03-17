В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Абгаш, светлая ему память

На фронте погиб защитник Украины, житель города Килия Одесской области Олег Абгаш.
Об этом сообщает Килийская громада в Facebook.
Сержант Олег Абгаш погиб 14 октября 2023 года во время выполнения боевых задач в районе населённого пункта Макеевка Луганской области. Он был инспектором пограничной службы пограничной заставы погранкомендатуры быстрого реагирования.
В мирной жизни защитник торговал на рынке.
15 декабря в Килийской громаде был день траура.
Воину было 32 года…
Одесса News сообщала о гибели 8 декабря 2023 года на фронте в селе Крынки на Херсонщине защитника из Кодымы Одесской области Виктора Пазина.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Килийская громада/Facebook
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