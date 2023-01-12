Жизнь молодого воина из Одесской области оборвалась в марте, похоронили в декабре

18 марта оборвалась жизнь молодого воина, любимого сына и брата, жителя села Вишнёвое Одесской области Дмитрия Кирицы во время вражеского ракетного удара по военной казарме в Николаеве.

Ему было всего 18 лет, сообщает Любашевская громада.

После бомбардировки Дмитрий считался пропавшим без вести, но вся Любашевская община, особенно мать, до последнего надеялись, что жив.

К сожалению, чуда не произошло…

По официальным данным Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и ДНК-экспертизы, факт гибели Дмитрия подтверждён.

Только на девятый месяц от начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины родные получили возможность похоронить Героя дома.

Церемония прощания с Дмитрием состоялась 29 декабря в селе Вишнёвое.

Как сообщала Одесса News, 28 декабря 2022 года в городе Раздельная Одесской области простились с Сергеем Главчевым, который погиб от российского авиаудара по казарме в Николаеве.

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Фото: Любашевская тергромада/Facebook

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