В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Главчев, светлая ему память

28 декабря в городе Раздельная Одесской области простились с Сергеем Главчевым, который погиб от российского авиаудара по казарме в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Раздельнянской городской территориальной громады.

Проститься с Героем пришли городской глава Раздельной Валерий Шовкалюк, представители городского совета, облвоенадминистрации, общественности, бойцы территориальной обороны, жители громады.

В знак почтения к павшему бойцу присутствующие создали живой коридор от стелы, расположенной на въезде в город, до Дворца культуры, где состоялась торжественная панихида.

Погибшего защитника Украины похоронили на его малой родине – в селе Старостино.

Как сообщала Одесса News, на фронте погиб 50-летний стрелок-помощник гранатомётчика, солдат из города Южный Одесской области Руслан Жорняк.

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Фото: Раздельнянская городская тергромада/Facebook

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