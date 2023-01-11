Мэр Одессы провёл совещание по распространению коронавируса

10 января Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл совещание с вице-мэрами и руководителями профильных структурных подразделений мэрии, а также директорами городских клинических больниц по ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается также, что на встрече присутствовали представители поставщиков кислорода.

«Стационарную медицинскую помощь пациентам, больным COVID-19, оказывают больницы первой очереди: Одесская городская инфекционная больница, городская детская больница №3 и роддом №2, в которых в общей сложности развёрнуто 473 койки. Медучреждения второй и третьей очередей сегодня оказывают ургентную и плановую помощь в соответствии со своими профилями, а в случае необходимости готовы оперативно развернуть кровати», — говорится в сообщении.

Как сказал Геннадий Труханов, «по состоянию на сегодняшний день городу полностью хватает мощностей инфекционной больницы. Здесь проходят лечение пациенты как с подтверждённым диагнозом, так и с подозрением на COVID. Медучреждение обеспечено всем необходимым. Работают кислородные станции. Потребности в дополнительном кислороде нет».

На совещании было подчёркнуто, поскольку из-за военных действий упущены возможности получения кислорода от бывших поставщиков из восточных регионов страны, возникла необходимость переориентации города на производителей кислорода из других регионов Украины.

По информации ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины», ситуация в мире вокруг COVID-19 остаётся нестабильной. «Возникают новые виды и подвиды болезни. В последнее время эпидемиологи обращают внимание на распространение нового штамма под названием ХВВ.1.5, впервые обнаруженного в Соединённых Штатах Америки в октябре 2022 года. По оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, он уже занимает второе место после оригинального подтипа «Омикрон», или 40% среди всех подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в США», — сообщили специалисты.

Как сообщала Одесса News, китайские власти отменили карантин для туристов с 8 января, что означает последний значительный отход от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу (COVID-19) в стране, а в Германии заявили о полном завершении пандемии в стране.

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