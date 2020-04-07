В Одесской области лабораторно подтверждён коронавирус у 30 человек

В Одессе за сутки лабораторно подтверждён коронавирус ещё у трех человек. Таким образом, общее количество заболевших в одесском регионе по состоянию на 7.30 7 апреля составило 30 человек.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

«Диагноз подтверждён у жителей Одессы: женщины 1985 г.р. и двух мужчин 1941 г.р. и 1959 г.р. По словам пациентов, ни один из них за пределы страны не выезжал», — написал он.

Куцый добавил, что сейчас больные получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц.

6 апреля глава ООГА посетил место обязательной обсервации граждан Украины, вернувшихся из-за границы. Они обязаны изолироваться на две недели в определённом властями месте.

Перевірка місця обсерваці громадян України. Сьогодні відвідав місце обов’язкової обсервації громадян України. Вони повернулися з-за кордону та зобов’язані ізолюватися на два тижні у визначеному владою місці. Рішенням обласного штабу громадяни розміщені на базі санаторію ім. Пірогова на узбережжі Куяльницького лиману. Вони забезпечені усім необхідним для двох тижнів ізоляції. Дві групи відокремлені на різних поверхах. Жодних симптомів захворювання немає. Стан ізольованих осіб регулярно моніторять медики. Щиро дякую громадянам, які дотримуються правил карантину та розуміють необхідність обов’язкової обсервації. Gepostet von Максим Куций am Montag, 6. April 2020

Решением областного штаба граждане размещены на базе санатория им. Пирогова на побережье Куяльницкого лимана. Как пишет Куцый, «они обеспечены всем необходимым для двух недель изоляции. Две группы отделены на разных этажах. Никаких симптомов заболевания нет. Состояние изолированных лиц регулярно мониторят медики», — пишет глава облгосадминистрации.

Издание УСИ со ссылкой на народного депутата Александра Ткаченко осветило мытарства посещённых Куцым людей. Оказывается, в санатории разместили прибывших из Молдовы 16 граждан Украины. Однако сначала их отвезли в село Лиман Татарбунарского района вместо обещанной гостиницы «Октябрьская» в Одессе. Там их разместили в сельском Доме милосердия, где проживают пожилые люди, относящиеся, как известно, к группе риска по показателям распространения COVID-19.

Сами «обсерванты» жаловались, что у них холодно, что в Молдове они могли проживать в лучших условиях, однако остаться там они не могли, поскольку рисковали вообще не вернуться в Украину во время карантина, что в здании не было нормальных условий для жизни из-за полной антисанитарии. Лиманский сельский голова заявил, что узнал о приезде на обсервацию 17 человек в последнюю минуту.









После многочисленных жалоб их переселили из Дома милосердия в санаторий Куяльник.

Как сообщала Одесса News, 6 апреля из Турции в Украину паромом «Карасу — Черноморск» прибыли 35 наших соотечественников.

Фото: УСИ

Видео: УСИ, Facebook