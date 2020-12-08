Владелец сгоревшего в Одессе отеля «Токио стар» умер от коронавируса

Владелец сгоревшей в ночь на 17 августа 2019 года эконом-гостиницы «Токио стар» Вадим Чёрный умер от коронавируса.

Тогда в гостинице, оборудованной в здании бывшего трамвайного депо на улице Водопроводной, погибли от огня 9 человек, в том числе ребёнок. Среди умерших — жители Одесской области, Киева, Днепропетровска и одна гражданка Австралии. Кроме того, пострадали 10 человек, включая граждан Литвы и Сьерра–Леоне.

По делу о пожаре Чёрный проходил основным обвиняемым.

Смерть Вадима Чёрного в столичной больнице подтвердил пресс-секретарь местной еврейской общины «Хабад» Болеслав Капулкин.

«Овадья (Вадим) Чёрный. Борух Дайен а-Эмес. Честно говоря, до сих пор оглушён этим известием. Да, он очень тяжело переносил коронавирус, но я до последнего думал, что он выкарабкается, ему ведь всего 48», — написал Капулкин на своей странице в Facebook.

Вадим Чёрный сС 1998 по 2002 год занимал должность мэра города Арциз в Одесской области, в 2010 году баллотировался в мэры Одессы, руководил коммунальным предприятием СМЭП, в 2012-м пытался избраться в народные депутаты. Также он был лидером партии «Союз анархистов Украины».