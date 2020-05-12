В Украине на сегодняшний день от коронавируса умерли 425 человек

На утро 12 мая в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Болезнь подтверждено в 1 105 детей и 3 114 медиков, — утверждают в информации.
Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.
Отмечается, что на амбулаторном лечении находится 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2 560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек, из них 197 детей и 554 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 211 человек, в том числе один ребёнок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 3 373 пациента уже выздоровели, в частности, 858 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В разрезе регионов картина по количеству заболевших и выздоровевших видна по инфографике, представленной ЦОЗ:
- Винницкая обл. — 580 (309 выздоровели)
- Волынская обл. — 496 (119 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 748 (75 выздоровели)
- Донецкая обл. — 100 (20 выздоровели)
- Житомирская обл. — 525 (54 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 748 (101 выздоровели)
- Запорожская обл. — 331 (125 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1133 (294 выздоровели)
- г. Киев — 1930 (138 выздоровели)
- Киевская обл. — 1023 (173 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 425 (243 выздоровели)
- Луганская обл. — 42 (14 выздоровели)
- Львовская обл. — 825 (158 выздоровели)
- Николаевская обл. — 225 (49 выздоровели)
- Одесская обл. — 653 (39 выздоровели)
- Полтавская обл. — 248 (112 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1028 (149 выздоровели)
- Сумская обл. — 157 (74 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1021 (362 выздоровели)
- Харьковская обл. — 623 (80 выздоровели)
- Херсонская обл. — 162 (80 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 182 (53 выздоровели)
- Черкасская обл. — 343 (147 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 2396 (390 выздоровели)
- Черниговская обл. — 79 (15 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, в Подольске Одесской области в прошедшее воскресенье зафиксировано два летальных случая пациентов, больных коронавирусом.