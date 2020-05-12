В Украине на сегодняшний день от коронавируса умерли 425 человек

На утро 12 мая в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Болезнь подтверждено в 1 105 детей и 3 114 медиков, — утверждают в информации.

Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.

Отмечается, что на амбулаторном лечении находится 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2 560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек, из них 197 детей и 554 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 211 человек, в том числе один ребёнок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3 373 пациента уже выздоровели, в частности, 858 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В разрезе регионов картина по количеству заболевших и выздоровевших видна по инфографике, представленной ЦОЗ:

Винницкая обл. — 580 (309 выздоровели)

Волынская обл. — 496 (119 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 748 (75 выздоровели)

Донецкая обл. — 100 (20 выздоровели)

Житомирская обл. — 525 (54 выздоровели)

Закарпатская обл. — 748 (101 выздоровели)

Запорожская обл. — 331 (125 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1133 (294 выздоровели)

(294 выздоровели) г. Киев — 1930 (138 выздоровели)

(138 выздоровели) Киевская обл. — 1023 (173 выздоровели)

Кировоградская обл. — 425 (243 выздоровели)

Луганская обл. — 42 (14 выздоровели)

Львовская обл. — 825 (158 выздоровели)

Николаевская обл. — 225 (49 выздоровели)

Одесская обл. — 653 (39 выздоровели)

Полтавская обл. — 248 (112 выздоровели)

Ровенская обл. — 1028 (149 выздоровели)

Сумская обл. — 157 (74 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1021 (362 выздоровели)

Харьковская обл. — 623 (80 выздоровели)

Херсонская обл. — 162 (80 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 182 (53 выздоровели)

Черкасская обл. — 343 (147 выздоровели)

Черновицкая обл. — 2396 (390 выздоровели)

(390 выздоровели) Черниговская обл. — 79 (15 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, в Подольске Одесской области в прошедшее воскресенье зафиксировано два летальных случая пациентов, больных коронавирусом.